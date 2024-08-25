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Chiesa Genoa JuveGetty
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطاليالقنوات الناقلةفيرونا v يوفنتوسفيرونايوفنتوسفياريال v سيلتا فيجوفياريالسيلتا فيجو

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 حيث نتابع لقاء فياريال وسيلتا فيجو في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني،.

كما نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، والتي يلتقي فيها الباطن والحزم، البكيرية والجبيل، والزلفي ضد النجمة، وفي الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس لقاءه أمام هيلاس فيرونا في ثاني جولات السيري آ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات beIN Sports أو عبر الإنترنت من خلال TOD TV أو beIN Connect.

المباريات التالية

يستثنى من ذلك مباريات الدروي الإيطالي التي تُذاع حصريًا عبر أبو ظبي الرياضية أو من خلال STARZ PLAY عبر الإنترنت.

وتنقل قنوات السعودية الرياضية مباريات دوري يلو.

أما بالنسبة للدوري الأمريكي فيمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple+.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 "26-08-2024"

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - سيلتا فيجو22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الباطن - الحزم19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1علي الربيع
البكيرية - الجبيل19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 2خالد الدغيري
الزلفي - النجمة20:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 3فهد العنزي

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

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