الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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D. Vlahovic 28', 53' (جزاء)N. Savona 39'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

فيرونا v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,