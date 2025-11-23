جدول مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الاتحاد والدحيل، بينما يواجه الأهلي السعودي فريق الشارقة.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء وحيد يجمع مانشستر يونايتد وإيفرتون في ختام الجولة الثانية عشرة، كما نتابع لقاء إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى لقاء إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما يمكنك متابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي عبر تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 "24-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ناساف - تراكتور 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عامر الخوذيري الكأس 7 سعود الحريري الدحيل - الاتحاد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حفيظ دراجي الكأس 5 خالد الحدي شباب الأهلي - الغرافة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عبد الله الغامدي الكأس 6 خليل البلوشي الأهلي - الشارقة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد البلوشي الكأس 5 منتصر الأزهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - إيفرتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - إشبيلية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تورينو - كومو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات STARZPLAY أحمد الحامد STC ساسولو - بيزا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY فيصل الهندي STC

الدوري الأمريكي - ربع النهائي