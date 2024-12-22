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Inter Como 2024-25(C)Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والحماسة في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة 17 من الدوري الإيطالي، والتي يحل فيها كومو ضيفاً على الإنتر، بينما يلتقي فيورنتينا وأودينيزي، كما نتابع ربع نهائي بطولة كأس مصرف أبو ظبي، والتي نشاهد فيها الوحدة في مواجهة الشارقة، وشباب الأهلي ضد النصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 "23-12-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيورنتينا - أودينيزي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
الإنتر - كومو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الوحدة - الشارقة15:50 السعودية، 16:50 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1أحمد الحامد
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
شباب الأهلي - النصر18:45 السعودية، 19:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1بلال علام
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
الشارقة الرياضيةموسى عيد

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