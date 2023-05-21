جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 بمباريات مباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات ضمن الجولة 28، والتي من أهمها مباراة الاتفاق ضد الفتح، ومباراة التعاون ضد الطائي.
كما سنتابع أيضاً مباراة وحيده ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي الذي على أعتاب الهبوط في الموسم القادم إذا لم يحالفه الحظ في الجولتين الآخيرتين.
بالإضافة إلى الأسبوع الـ29 من الدوري المصري، ومواجهة الزمالك ضد الداخلية، ولقاء الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي، كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الدوري الإيطالي، والتي يلتقي فيها روما بساليرنيتانا، ويوفنتوس في ضيافة إمبولي ضمن الجولة 36.
جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 "22-5-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتفاق - الفتح
|19:00 السعودية ومصر
|SSC
|ضمك - أبها
|19:00 السعودية ومصر
|SSC
|الفيحاء - الرائد
|19:00 السعودية ومصر
|SSC
|الوحدة - الخليج
|21:30 السعودية ومصر
|SSC
|التعاون - الطائي
|21:30 السعودية ومصر
|SSC
الدوري الإنجليزي - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي
|22:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الايطالي - الجولة 36
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|روما - ساليرنيتانا
|19:30 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|إمبولي - يوفنتوس
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري - الجولة 29
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اختيارات المحررين
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|الداخلية - الزمالك
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|المقاولون العرب - طلائع الجيش
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1