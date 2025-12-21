تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، حيث نستكمل الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي ينتظرها الكثير من محبي كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي، والتي أبرزها لقاء مصر وزيمبابوي، بينما نتابع مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يحل فيها الهلال ضيفاً على الشارقة، والأهلي أمام الشرطة.

كما ينتظرنا مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي بين فولهام ونوتينجهام فورست، وأيضاً مواجهة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بين نابولي وبولونيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس أمم إفريقيا، الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 "22-12-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تراكتور - الدحيل19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
الكأس 5أحمد الطيب
الشارقة - الهلال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
الكأس 6خالد الحدي
الغرافة - الوحدة21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس
الكأس 5خليل البلوشي
الشرطة - الأهلي21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 5علي سعيد الكعبي
الكأس 6سمير اليعقوبي

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مالي - زامبيا16:00 مصر، 15:00 المغربbeIN Max 1محمد بركات
beIN Max 2
beIN Max 3
جنوب إفريقيا - أنجولا19:00 مصر، 18:00 المغربbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 2
beIN Max 3
مصر - زيمبابوي22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN Max 1علي محمد علي
beIN Max 2
beIN Max 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فولهام - نوتينجهام فورست23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعبد الله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيك بيلباو - إسبانيول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDنوفل باشي

كأس السوبر الإيطالي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - بولونيا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتتطبيق ثمانيةفارس عوض

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المصري - دكرنس14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
بيراميدز - مسار17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الغياتي

