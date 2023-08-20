جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
saka nketiah arsenal(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإيطالي - سيري آكريستال بالاس vs أرسنالكريستال بالاسأرسنالديبورتيفو ألافيس vs إشبيليةديبورتيفو ألافيسإشبيليةغرناطة vs رايو فاييكانوغرناطةرايو فاييكانوبولونيا vs ميلانبولونياميلانتورينو vs كالياريتورينوكالياريAl Arabi vs Hajerالعربيهجرأحد vs الفيصليأحدالفيصليAl Taraji vs Jeddahالترجيجدةإنتر ميامي vs Charlotteإنتر مياميCharlotteالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، خاصة بعد عودة الدوريات الخمس الكبرى بموسم كروي جديد، موسم 2023-2024 .

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سنتابع مباراتين ضمن الدوري الإسباني، الأولى هي مباراة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما الثانية تجمع غرناطة أمام رايو فاييكانو.

ولعشاق الدوري الإيطالي نصيب بعد أن بدء الصراع نحو لقب السكوديتو، حيث نشاهد اليوم ميلان ضد بولونيا، وتورينو ضد كالياري ضمن الجولة الأولى من السيري آ، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميامي وشارلوت لنتابع سوياً الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريقه الجديد.

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إضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة الفيصلي وأحد، ومباراة العربي ضد هجر.

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  • 74235جود بيلينجهام
  • 6625كريستوفر نكونكو
  • 5744دومينيك سوبوسلاي
  • 4240ميسون ماونت
  • 4534ساندرو تونالي
  • 19938صفقة أخرى
115316 الأصوات
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 "21-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كريستال بالاس - آرسنال22:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ديبورتيفو ألافيس - إشبيلية20:00 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 1
غرناطة - رايو فاييكانو22:30 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 1

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - جدة18:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الفيصلي19:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العربي - هجر20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
تورينو - كالياري19:30 مصر والسعوديةغازي العمريAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
بولونيا - ميلان21:45 مصر والسعوديةفارس عوضAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري الأمريكي MLS

المباراةالموعد
إنتر ميامي - شارلوت02:30 مصر والسعودية

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