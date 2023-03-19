جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد يُعد يوم من أيام الراحة للدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً، حيث القليل من المباريات، خاصة بعد أن تم إلغاء مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023، حيث نتابع اليوم مباريات كأس الرابطة المصرية، حيث نشاهد غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي، بينما يحل فاركو ضيفاً على الاتحاد السكندري ضمن دور الـ16.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 "20-3-2023"
كأس الرابطة المصرية - دور الـ16
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|غزل المحلة - الإسماعيلي
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|OnTime Sports 2
|الاتحاد السكندري - فاركو
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sports 1