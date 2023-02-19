جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعود مرة آخرى لاستكمال مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للغرب الآسيوي، بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى التي نشاهدها اليوم الإثنين 20 فبراير 2023.

فبعد عودة الهلال السعودي صاحب الأداء المُشرف في كأس العالم للأندية، يخوض الزعيم مباراته في ثمن النهائي أمام شباب الأهلي دبي، وعلى الجانب الأخر يلتقي الفيصلي بفريق فولاد خوزستان.

بينما تنتظرنا مباريات الجولة 22 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد أحد، ومباراة الحزم ضد الخلود، وفي الدوري الإسباني يحل فالنسيا ضيفاً على خيتافي، بالإضافة إلى مباريات الجولة 19 من الدوري المصري حيث يلتقي إنبي بطلائع الجيش، والداخلية ضد الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 "20-2-2023"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيصلي - فولاد خوزستان17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC1 HD
الهلال - شباب الأهلي دبي20:00 مصر، 2100 السعوديةSSC1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - الحزم15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - العين15:10 مصر، 16:10 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الأهلي15:20 مصر، 16:20 السعوديةالسعودية الرياضية
نجران - الرياض17:50 مصر، 18:50 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
خيتافي - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 19

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1
إنبي - طلائع الجيش19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2
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