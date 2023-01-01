جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023، والتي سنشاهد فيها ثلاث مباريات من الجولة الخامسة عشر من دوري يلو السعودي والتي أهمها مباراة الفيصلي المتصدر حتى الأن برصيد 27 نقطة أمام جدة، بينما يسعى الأخدود صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة لمواصلة اللحاق بالصدارة بمحاولتة الفوز على القيصومة في لقائهم اليوم.

ومن الكرة السعودية ننطلق إلى مو صلاح وفريقه ليفربول، حيث ستكون مباراته ضد برينتفورد هي المباراة الوحيدة المقامة اليوم 2 يناير في الدوري الإنجليزي، كما سنكون على موعد مع الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، والتي أبرزها هي قمة الأهلي ضد بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفاً على أسوان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 "2-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - الأخدود 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية الخلود - نجران 15:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية الفيصلي - جدة 16:55 مصر، 17:55 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة الـ11

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الزمالك 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD 2 الداخلية - المصري 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD 1 الاتحاد السكندري - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 2 الأهلي - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة الـ17