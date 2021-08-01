جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 في نهائي الكأس الذهبية 2021 وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

سنكون اليوم على موعد مع نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف، حيث سيواجه منتخب المكسيك منتخب أمريكا الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فاز منتخب الولايات المتحدة على المنتخب القطري في نصف النهائي، أما المنتخب المكسيكي فقد أقصى المنتخب الكندي من نفس الدور.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 أغسطس "2-8-2021":

نهائي الكأس الذهبية 2021 المباراة الموعد القناة الناقلة الولايات المتحدة - المكسيك 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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