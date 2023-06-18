جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
MP_mbappe_france vs Tasos Bakasetas_greece(C)Getty Images
تصفيات كأس أوروبافرنسا vs اليونانفرنسااليونانإنجلترا vs مقدونيا الشماليةإنجلتراإندونيسيا vs الأرجنتينمقدونياسلوفينيا vs الدنماركسلوفينياقطر vs نيوزيلنداالدنماركتركيا vs ويلزتركياويلزسويسرا vs رومانياسويسرارومانياأوكرانيا vs مالطاأوكرانيامالطاإندونيسياالأرجنتينمباريات وديةقطرنيوزيلنداجامايكا vs الأردنجامايكاالأردن

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع على الرغم من غياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، ولكن النشاط الكروي لم ينته في ظل البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.

ونبدأ وننتهي في حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة من ضمنها مباراة فرنسا ضد اليونان، إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية، سلوفينيا ضد الدنمارك، وتركيا في مواجهة ويلز.

كما سنتابع القليل من المباريات الودية الشيقة مثل مباراة الأرجنتين وإندونيسيا، ومباراة قطر ضد نيوزيلاندا، بالإضافة إلى مواجهة الأردن وجامايكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 "19-6-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوكرانيا- مالطا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
سويسرا - رومانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports XTRA 2
تركيا - ويلز21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
إنجلترا - مقدونيا الشمالية21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
فرنسا - اليونان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
سلوفينيا - الدنمارك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جامايكا - الأردن15:00 مصر والسعودية-
إندونيسيا - الأرجنتين15:30 مصر والسعوديةSSC HD
قطر - نيوزيلاندا19:00 مصر والسعوديةالكأس 1

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