جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 حيث نتابع ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي يحل فيها كريستال بالاس ضيفاً على إيفرتون الذي يُعاني بشكل كبير هذا الموسم ويحاول جاهداً الهروب من مراكز الهبوط.

كما نتابع مباراة وحيدة ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني، والتي يلتقي فيها جيرونا وأتلتيك بيلباو، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 22 من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة الفيصلي والجبلين، كما نتابع مواجهة ساخنة بين الزمالك والإسماعيلي ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 "19-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيفرتون - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - جيرونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 جواد بدة

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - الفيصلي 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية العين - القيصومة 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية العدالة - النجمة 17:15 مصر، 18:15 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ13