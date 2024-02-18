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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاEverton v Crystal PalaceAthletic Bilbao v Gironaالدوري المصري الممتازIsmaily SC v Zamalek SCEvertonCrystal PalaceAthletic BilbaoGironaIsmaily SCZamalek SCFuture FC v Al Mokawloon Al ArabFuture FCAl Mokawloon Al Arab

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 حيث نتابع ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي يحل فيها كريستال بالاس ضيفاً على إيفرتون الذي يُعاني بشكل كبير هذا الموسم ويحاول جاهداً الهروب من مراكز الهبوط.

كما نتابع مباراة وحيدة ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني، والتي يلتقي فيها جيرونا وأتلتيك بيلباو، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 22 من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة الفيصلي والجبلين، كما نتابع مواجهة ساخنة بين الزمالك والإسماعيلي ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 "19-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيفرتون - كريستال بالاس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - جيرونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3جواد بدة

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - الفيصلي15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - القيصومة15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية
العدالة - النجمة17:15 مصر، 18:15 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فيوتشر - المقاولون العرب16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
الإسماعيلي - الزمالك19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشازلي

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