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Tottenham Hotspur v FC Bayern Munich - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةليستر سيتي v توتنهام هوتسبيرليستر سيتيتوتنهام هوتسبيرفياريال v أتلتيكو مدريدفياريالأتلتيكو مدريدريال بلد الوليد v إسبانيولريال بلد الوليدإسبانيوليوفنتوس v كومويوفنتوسكوموالدوري الإيطاليبراونشفيج v آينتراخت فرانكفورتبراونشفيجآينتراخت فرانكفورتكأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في الدوري الإنجليزي بين ليستر سيتي وتوتنهام، ضمن الجولة الأولى من البطولة، كما نتابع مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي يستضيف يوفنتوس فريق كومو الصاعد حديثاً للسيري آ، ونتابع أيضاً مواجهات الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، بالاضافة إلى لقاءات كأس ألمانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 "19-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليستر سيتي - توتنهام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلد الوليد - إسبانيول20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
فياريال - أتلتيكو مدريد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العدالة - البكيرية18:50 مصر والسعوديةSSC
النجمة - الطائي19:15 مصر والسعوديةSSC
جدة - الجندل20:50 مصر والسعوديةSSC

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليتشي - أتالانتا19:30 مصر والسعوديةSTARZPLAY APP
ليتشي - أتالانتا21:45 مصر والسعوديةSTARZPLAY APP

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوبلنز - فولفسبورج19:00 مصر والسعوديةدبي الرياضيةأحمد العبيدلي
آينتراخت براونشفايج - فرانكفورت21:45 مصر والسعوديةدبي الرياضيةعبد الله السعدي

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