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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي أبرزها لقاء المغرب ضد ليسوتو، وتونس ضد منتخب جامبيا، كما نتابع الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي يلتقي فيها إسبانيا وسويسرا، البرتغال ضد كرواتيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 "18-11-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كرواتيا - البرتغال21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
إسبانيا - سويسرا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 5عامر الخوذيري
بولندا - اسكتلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 6عبد الله الغامدي
صربيا - الدنمارك21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 8حسن العيدروس
رومانيا - قبرص21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 9أحمد عبده
بلغاريا - بيلاروسيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
كوسوفو - ليتوانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد البلوشي
ليختنشتاين - سان مارينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد المبروكي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليبيا - بنين18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 3محمد بركات
السودان - أنجولا18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 2علي محمد علي
تونس - جامبيا21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 2عصام الشوالي
جزر القمر - مدغشقر21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 4نوفل باشي
المغرب - ليسوتو21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 3جواد بدة
القناة المغربية الأرضيةمحمد العادلي

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