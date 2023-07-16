جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى مباراة واحدة فقط بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة النصر السعودي ضد سيلتا فيجو الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتأتي المباراة ضمن إستعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد ولإختبار التدعيمات الجديدة في الفريق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 "17-7-2023"

مباريات ودية - إستعدادات الأندية السعودية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ كريم بنزيما

خاليدو كوليبالي

روبرتو فيرمينو

نجولو كانتي

مارسيلو بروزوفيتش

صفقة أخرى 13147 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ 6794 كريم بنزيما

866 خاليدو كوليبالي

1351 روبرتو فيرمينو

618 نجولو كانتي

1831 مارسيلو بروزوفيتش

1687 صفقة أخرى 13147 الأصوات