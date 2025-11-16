تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والتي أبرزها لقاء ألمانيا وسلوفاكيا، حيث يتنافس المنتخبين على الصدارة للتأهل عبر المقعد المباشر دون الدخول في عناء الملحق، نفس الأمر لمنتخب هولندا الذي يحتاج لنقطة وحيدة أمام ليتوانيا لضمان التأهل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 "17-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ألمانيا - سلوفاكيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1علي محمد علي
هولندا - ليتوانيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
مونتينيجرو - كرواتيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 3محمد بركات
مالطا - بولندا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 4منتصر الأزهري
التشيك - جبل طارق22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5باسم الزير
أيرلندا الشمالية - لوكسمبورج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 6محمد نضال

