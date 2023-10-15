تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية والودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من الحماس والتشويق.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة، مثل مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، ومباراة هولندا واليونان، بالإضافة إلى لقاء بلجيكا والسويد.

وسنتابع أيضاً مباريات دولية ودية قوية وحماسية، أهمها مواجهة منتخبي مصر والجزائر، والتي سنتابعها في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تحضيراتهم الأخيرة قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي ينطلق في نوفمبر القادم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 "16-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إذربيجان - النمسا 19:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 1 بلجيكا - السويد 21:45 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 3 أيسلندا - ليشتنشتاين 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 4 لوكسمبرج - سلوفاكيا 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 6 البوسنة والهرسك - البرتغال 21:45 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 1 اليونان - هولندا 21:45 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 2 جبل طارق - إيرلندا 21:45 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 5

مباريات دولية ودية - منتخبات