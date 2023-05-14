ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 27، والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة من ضمنها مباراة الخليج ضد التعاون، ومباراة الفتح والعدالة.
كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 32 التي يواجه فيها جدة الفيصلي، ويلتقي فيها نجران والخلود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 36، والتي تجمع بين ليفربول في مواجهة ليستر سيتي.
ويحل رايو فاييكانو ضيفاً على ريال بيتيس ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والتي يواجه فيها إنبي فريق الاتحاد السكندري، بينما يلتقي كلً من المصري البورسعيدي بالداخلية ضمن مباريات الجولة 28.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 "15-5-2023"