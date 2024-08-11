تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها الاتحاد السكندري بموديرن فيوتشر، بينما يواجه سموحة فريق سيراميكا كليوباترا.

كما نتابع لقاءات الدور الأول من كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مباراة لوتون تاون وبيرنلي في دوري البطولة الإنجليزية، وختاماً نتحدث عن اللقاء الودي الذي يجمع برشلونة وموناكو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 "12-08-2024"

الدوري المصري - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيراميكا كليوباترا - سموحة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد الغياتي مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لوتون تاون - بيرنلي 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 2 محمد بركات

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة فروزينوني - بيزا 19:00 مصر والسعودية STARZPLAY ليتشي - مانتوفا 19:00 مصر والسعودية STARZPLAY ساليرنيتانا - سبيزيا 21:45 مصر والسعودية STARZPLAY كالياري - كاراريسي 21:45 مصر والسعودية STARZPLAY

مباريات ودية - أندية