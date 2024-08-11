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Robert Lewandowski Barcelona Takumi Minamino Monaco(C)Getty Images
جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةبرشلونة v موناكوبرشلونةموناكووديات الأنديةمودرن سبورت v الاتحادمودرن سبورتالاتحادسيراميكا كليوباترا v سموحةسيراميكا كليوباتراسموحة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها الاتحاد السكندري بموديرن فيوتشر، بينما يواجه سموحة فريق سيراميكا كليوباترا.

كما نتابع لقاءات الدور الأول من كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مباراة لوتون تاون وبيرنلي في دوري البطولة الإنجليزية، وختاماً نتحدث عن اللقاء الودي الذي يجمع برشلونة وموناكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 "12-08-2024"

الدوري المصري - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - سموحة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لوتون تاون - بيرنلي22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 2محمد بركات

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فروزينوني - بيزا19:00 مصر والسعوديةSTARZPLAY
ليتشي - مانتوفا19:00 مصر والسعوديةSTARZPLAY
ساليرنيتانا - سبيزيا21:45 مصر والسعوديةSTARZPLAY
كالياري - كاراريسي21:45 مصر والسعوديةSTARZPLAY

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برشلونة - موناكو21:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1بلال علام

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