جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب البرتغال ضد لوكسمبرج، والتي نتابعها في العاشرة إلا الربع مساءً بتعليق حسن العيدروس.

كما سنتابع مباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يتواجه فيها منتخبا غينيا بيساو وسيراليون، كما سنتابع مباراة ودية تجمع فريق الزمالك المصري بفريق سيراميكا كليوباترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 "11-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - كرواتيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 آيسلندا - البوسنة والهرسك 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 سلوفاكيا - ليشتشتاين 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 البرتغال - لوكسمبورج 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 لاتفيا - ويلز 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة غينيا بيساو - سيراليون 19:00 مصر والسعودية -

مباريات ودية - أندية