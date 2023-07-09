جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة ولكن في بطولة وحيدة، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الإسماعيلي في مواجهة الداخلية، وبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2022-23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 "10-7-2023"

الدوري المصري - الجولة 33

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - البنك الأهلي20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 2
الداخلية - الإسماعيلي20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 1
طلائع الجيش - أسوان20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - بيراميدز20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

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