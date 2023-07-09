جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة ولكن في بطولة وحيدة، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الإسماعيلي في مواجهة الداخلية، وبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2022-23.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 "10-7-2023"
الدوري المصري - الجولة 33
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|غزل المحلة - البنك الأهلي
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports HD 2
|الداخلية - الإسماعيلي
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports HD 1
|طلائع الجيش - أسوان
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports
|سيراميكا كليوباترا - بيراميدز
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports