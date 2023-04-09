جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة وحماس، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية، بالإضافة للبطولات الأوروبية الكبرى مثل البطولات الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية والفرنسية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها الهلال في مواجهته أمام الطائي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث سنتابع معاً مباراة الأهلي ضد العين في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي، وفي الدوري الإسباني سنتابع سوياً مباراة برشلونة ضد جيرونا ضمن الأسبوع الـ28 اللاليجا.

كما سنكون على موعد مع نهائي كأس مصر 2022، والتي تجمع ما بين الأهلي وبيراميدز في نهائي يترقبه الكثير من عشاق الكرة المصرية بالإضافة إلى عشاق القلعة الحمراء في الوطن العربي، وفي الدوري المصري سنتابع مباراة وحيدة بين فاركو والاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ24.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 "10-4-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الطائي21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
الرائد - الفتح21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
ضمك - العدالة21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - القيصومة20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
الرياض - الجبلين20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
نجران - جدة20:50 مصر، 21:50 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - العين21:00 مصر، 22:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - جيرونا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس مصر 2022 – النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - بيراميدز21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1

الدوري المصري – الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - الاتحاد السكندري21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2

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