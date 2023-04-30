جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق أخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 34، والتي تجمع إيفرتون ضد ليستر سيتي، في صراع الفريقين للهروب من مراكز الهبوط.
كما سنكون على موعد مع الجولة 30 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الحزم ضد الفيصلي، ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فعشاق الدوري الإسباني لهم نصيب، حيث سيتابعون الأسبوع 32، والتي يخوض فيها إشبيلية مباراة هامة ضد جيرونا، بينما يحل أتلتيك بيلباو ضيفاً على ريال مايوركا.
جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 "1-5-2023"
دوري يلو السعودي - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نجران - القيصومة
|19:05 مصر، 19:05 السعودية
|السعودية الرياضية
|الحزم - الفيصلي
|19:20 مصر، 19:20 السعودية
|السعودية الرياضية
|جدة - العروبة
|19:55 مصر، 19:55 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الإنجليزي - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليستر سيتي - إيفرتون
|22:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 32
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو
|20:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|إشبيلية - جيرونا
|22:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1