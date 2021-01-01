جدول مباريات اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 والقنوات الناقلة
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يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.
الدوري الإسباني تُختتم فيه الجولة الـ21 بلقاء ريال بيتيس ضد أوساسونا الذي يصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط.
بينما على الجانب العربي وفي الدوري الكويتي، يستضيف العربي نادي كاظمة، كما يحل الشباب ضيفًا على السالمية وذلم لحساب الجولة الثانية.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 1 فبراير والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 فبراير "1-2-2021":
|الدوري الإسباني - الجولة 21
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ريال بيتيس - أوساسونا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري الكويتي - الجولة 2
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|العربي - كاظمة
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16:35 الكويت ، 15:35 مصر
|KTV Sport HD
|السالمية - الشباب
|19:05 الكويت ، 18:05 مصر
|KTV Sport HD