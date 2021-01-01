آرسنال يعلن مصير أوباميانج وبارتي من مواجهة مانشستر يونايتد

ظروف عائلية تمنع نجم الفريق من المشاركة

صدمة قوية تلقاها نادي آرسنال الإنجليزي، بخصوص قائده بيير أوباميانج قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

آرسنال يستعد لاستضافة الشياطين الحمر، مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة رقم 21 من البريميرليج، وسط تكهنات محيطة حول المهاجم الجابوني.

اللاعب غاب عن المدفعجية الفترة الماضية، بسبب ظروف شخصية تخص مرض والدته، حيث خرج صاحب الـ31 سنة مؤخرًا ليؤكد اقتراب تماثلها للشفاء.

ومع ذلك أكد آرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي، أن أوباميانج لن يتواجد ضمن قائمة الفريق التي تلعب ضد مانشستر على ملعب الإمارات بسبب ظروف عائلته.

وعلى جانب آخر سيتواجد الغاني توماس بارتي بصورة طبيعية، رغم الشكوك التي أثيرت حول جاهزيته، بعد تعرضه لإصابة خفيفة أمام ساوثامبتون الأسبوع الماضي.

المواجهة التي فاز فيها آرسنال على القديسين 3/1 شهدت إصابة أخرى لصانع الألعاب الشاب سميث روي، ولكنها لن تؤثر على ظهوره الليلة ضد الشياطين وفقًا لبيان النادي اللندني.

وفي سياق متصل كشف آرسنال عن غياب الحارس البديل مات ريان بالإضافة لكل من داني سيبايوس وبابلو ماري، بينما يتم تحديد مصير كيران تيرني في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

اقرأ أيضًا .. أوديجارد وآرسنال .. إعادة لسيناريو سيبايوس وسواريز؟

وأما بالنسبة للوافد الجديد مارتين أوديجارد المعار من ريال مدريد، فهناك بعض التكهنات حول إمكانية ظهوره ضمن قائمة الفريق الليلة ولكن على دكة البدلاء.

يذكر أن آرسنال يخوض لقاء يونايتد وهو في المركز التاسع بجدول الدوري بـ30 نقطة، مقابل 40 للفريق الخصم و41 لمانشستر سيتي صاحب الصدارة.