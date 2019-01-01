مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-12-2019، قرعة دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي والمصري وجميع المسابقات وقرعة دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

أوفت بداية الأسبوع الحالي بوعودها وشهدنا العديد من القمم على الصعيدين العالم والعربي، وجاء الآن موعد يوم الإثنين الذي سكون مثير داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

البداية وقمة الأحداث اليوم لن تكون في الملعب بل خارجه، حيث ستجرى قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وبعدها بساعة ستقام قرعة دور 32 للدوري الأوروبي .

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري ، وستكون البداية بمواجهة بين طنطا والإنتاج الحربي، ثم سيواجه المقاولون العرب وادي دجلة ومصر المقاصة الاتحاد السكندري في نفس التوقيت، وسيكون الختام بلقاء الزمالك ضد طلائع الجيش.

تُختتم اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي ، وستشهد مباريات اليوم مواجهة بين الوحدة وخورفكان، وقمة بين شباب الأهلي دبي والوصل، كما سنكون على موعد مع ديربي عربي قوي في دوري أبطال العرب في المساء بين القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر.

ستختتم اليوم مباريات الجولة 17 في الدوري الإنجليزي بمباراة بين برايتون وكريستال بالاس، كما ستختتم مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي بمباراة قوية بين كالياري المتطور هذا الموسم ولاتسيو ثالث ترتيب السيري آ.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر "16-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - برايتون 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

قرعة دوري أبطال أوروبا الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD

الدوري الإيطالي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - لاتسيو 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

قرعة الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة قرعة دور 32 في الدوري الأوروبي 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD

الدوري الإماراتي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - خورفكان 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية شباب الأهلي دبي - الوصل 20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية