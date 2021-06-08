جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والمباريات الودية الدولية في أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2022.

في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال، تستمر الجولة الثامنة بمباريات فنزويلا ضد أوروجواي وكولومبيا ضد الأرجنتين وباراجواي ضد البرازيل وتشيلي ضد بوليفيا.

ستشهد تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا مباراتين في الجولة الثامنة أيضًا، حيث يلتقي منتخب لبنان مع منتخب تركمانستان ويواجه منتخب سريلانكا كوريا الجنوبية.

وفي الدوري المغربي، يلتقي الوداد مع الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان مع يوسفية برشيد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 يونيو"9-6-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 8 المباراة الموعد تركمانستان - لبنان 09:00 لبنان، 08:00 مصر سريلانكا - كوريا الجنوبية 14:00 السعودية، 13:00 مصر

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة فنزويلا - أوروجواي 00:30 مصر، 01:30 السعودية beIN Sports HD 1 كولومبيا - الأرجنتين 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium باراجواي - البرازيل 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلي - بوليفيا 03:30 مصر، 04:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المغربي المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - الدفاع الحسني الجديدي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD نهضة بركان - يوسفية برشيد 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD

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