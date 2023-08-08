جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" مواجهات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من اللقاءات الهامة، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين غاية في الأهمية في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، والتي يواجه فيها النصر فريق الشرطة العراقي، بينما يلتقي الهلال ضد الشباب، في صراع الرباعي لحجز مقعد في النهائي.

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وبالإضافة إلى متابعتنا لأكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض ميلان الإيطالي مباراته ضد ترينتو، بينما يواجه إنتر فريق ريد بول سالزبيرج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 "09-08-2023"

كأس الملك سلمان - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الشرطة - النصر 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP الهلال - الشباب 21:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

المباريات الودية التحضيرية - أندية

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - ترينتو 19:00 مصر والسعودية - إنتر - ريد بول سالزبيرج 20:00 مصر والسعودية -

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