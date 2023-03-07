جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Bayern Munich PSG Yann Sommer Kylian Mbappé Ligue des championsGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نواصل اليوم من جديد متعة كرة القدم مع مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، كما سنتابع أيضاً الكثير من المباريات الهامة ضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023.

نبدأ بدوري أبطال أوروبا حيث نتابع نهائي مبُكر يجمع ما بين بايرن ميونخ الذي استطاع الفوز خارج الديار في المباراة الأولى في مواجهة باريس سان جيرمان الذي يسعى لتعويض الهزيمة عن طريق أسلحته المدججة المتمثلة في لاعبيه بقيادة ليونيل ميسي، كما سيحل ميلان ضيفاً على توتنهام هوتسبير بعد ما انتصر العملاق الإيطالي في بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وفي دوري يلو السعودي سنتابع مباراة وحيدة تجمع العروبة ضد الجبلين ضمن الأسبوع الـ24، بعدما تم تأجيل مباراة أحد والساحل، كما سنتابع مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الأسبوع الـ21 من الدوري المصري، بالإضافة إلى مباريات كأس الكونفدرالية، حيث مباراة فيوتشر ضد الجيش الملكي، ومباراة بيراميدز ضد أسكوا كارا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 "8-3-2023"

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير - ميلان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العروبة - الجبلين15:15 مصر، 16:15 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإسماعيلي - فاركو18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الرابعة (دور المجموعات)

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

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إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 62%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 16%النهائي
13043 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسكوا كارا - بيراميدز16:00 مصر، 17:00 السعودية-
فيوتشر - الجيش الملكي21:00 مصر، 22:00 السعودية-
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