جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل القرن الإفريقي في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا والمصنف رقم 1 في العالم من حيث الألقاب والشعبية أيضاً، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما سنكون على موعد مع مباريات الأسبوع الـ20 من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ولعشاق الدوري الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان على وجه الخصوص، فالبطل الباريسي سيخوض مواجهة هامة أمام مارسيليا، في حين يتواجه ليون وليل في نفس اليوم ضمن مباريات الدور الـ16 من كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 "8-2-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية الرياضية المغربية

SSC

TimeSports الأرضية

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الرياض 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية العروبة - القادسية 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية أحد - الجبلين 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 8 المؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس فرنسا - دور الـ16