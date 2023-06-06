جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه أكثر من بطولة وأكثر من مباراة هامة، على الرغم من متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، والتي يقل فيها عدد المباريات والبطولات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث نشاهد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، والذي يتواجه فيها فيورنتينا ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

كما سنكون على موعد مع بعض من مباريات الجولة 31 من الدوري المصري، حيث يلتقي غزل المحلة بالمصري البورسعيدي، بينما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفاً على سموحة، بالإضافة إلى ذلك نتابع مباراة فريق الكويت الكويتي ضد نواذيبو الموريتاني ضمن الجولة الثانية من تصفيات التأهل لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، المسمى الرسمي لبطولة كأس العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 "7-6-2023"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - المصري البورسعيدي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 سموحة - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1

دوري المؤتمر الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - وست هام يونايتد 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - تصفيات التأهل 2