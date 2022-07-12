جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نبدأ تقرير مباريات اليوم بتهنئة المنتخب المغربي والعالم العربي بتأهل أسود الأطلس للدور ثمن النهائي من كأس العالم الذي تغيب مبارياته عنا اليوم ولكن لن تغيب المتعة خاصة لمحبي ومتابعي الدوري المصري الممتاز.

حيث نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، والتي تبدأ بمباراة فاركو ضد الداخلية في نفس توقيت مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يحل الأهلي ضيفاً على غزل المحلة الذي يُقدم مستوى رائعًا حتى الآن في المباريات القليلة التي خاضها في الدوري المصري.

وفي ختام اليوم تنتظرنا مباراة الجيش في مواجهة الزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الملكي لتصحيح مساره في البطولة الأهم في مصر بعد خسارته لـ4 نقاط أثر تعادله في آخر جولتين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 "7-12-2022"

الدوري المصري