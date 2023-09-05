جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لعدم وجود لقاءات ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن لن تخلو من المتعة على الرغم من ذلك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباراة ليبيا ضد غينيا الإستوائية ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي حُسمت بالفعل بتأهل المنتخب الغيني رفقة منتخب التونسي.

كما سنتابع أكثر من مباراة ودية دولية عربية، حيث يلتقي منتخب سوريا بمنتخب ماليزيا، بينما يلتقي منتخب فلسطين ومنتخب عُمان في لقاء ودي عربي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 "06-09-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليبيا - غينيا الإستوائية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6

مباريات ودية - منتخبات