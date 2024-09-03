تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً للتوقف الدولي، ولكنها لقاءات غاية في المتعة وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي منتخب ليبيا بمنتخب رواندا، بينما يواجه المنتخب السوداني منتخب النيجر.

كما نتابع بعض من المباريات الودية الدولية، والتي من ضمنها لقاء لبنان وطاجيكستان، ومباراة ماليزيا ضد الفلبين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2024 "04-09-2024"

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جزر القمر - جامبيا 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 نوفل باشي ليبيا - رواندا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد بركات تنزانيا - إثيوبيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports - السودان - النيجر 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 علي محمد علي

مباريات ودية دولية - منتخبات