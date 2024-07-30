تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، والتي نتابع فيها لقاء الاتحاد السكندري ضد إنبي، ومباراة زد وموديرن فيوتشر.

كما نتابع أكثر من لقاء ودي هام، والتي أبرزها لقاء الاتحاد السعودي وفارينزي ومواجهة مانشستر سيتي وبرشلونة، نجوم الدوري الكوري ضد توتنهام، ولقاء أوراوا ريد دايموندز ونيوكاسل.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 "31-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الاتحاد - إنبي 17:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2 هشام فرحات زد - موردن فيوتشر 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أمير محروس

مباريات ودية - أندية