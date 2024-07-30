تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Manchester city Barcelona champions tour 20240731(C)Getty images
جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةمانشستر سيتي v برشلونةفارينسي v الاتحادمانشستر سيتيبرشلونةالاتحادوديات الأنديةالاتحاد v إنبيالاتحادإنبيزد v مودرن سبورتزدمودرن سبورتآوراوا ريد دياموندز v نيوكاسل يونايتدآوراوا ريد دياموندزنيوكاسل يونايتدنابولي v بريستنابوليبريستفارينسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة 32 من الدوري المصري، والتي نتابع فيها لقاء الاتحاد السكندري ضد إنبي، ومباراة زد وموديرن فيوتشر.

كما نتابع أكثر من لقاء ودي هام، والتي أبرزها لقاء الاتحاد السعودي وفارينزي ومواجهة مانشستر سيتي وبرشلونة، نجوم الدوري الكوري ضد توتنهام، ولقاء أوراوا ريد دايموندز ونيوكاسل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024؟

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 "31-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الاتحاد - إنبي17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2هشام فرحات
زد - موردن فيوتشر21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أمير محروس

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - برشلونة02:00 مصر والسعوديةالكويت الرياضية
الكويت الرياضية 2		علي سعيد الكعبي
محمد العتيبي
أوراوا ريد دايموندز - نيوكاسل13:30 مصر والسعوديةالشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
نجوم الدوري الكوري - توتنهام14:00 مصر والسعوديةغير معلن-
فارينزي - الاتحاد21:00 مصر والسعوديةSTC APPحماد العنزي
نابولي - بريست21:00 مصر والسعوديةغير معلن-

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان