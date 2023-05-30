جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Ahmed Hegazi Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بمباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات الجولة 30 والأخيرة من الموسم، حيث يلتقي الاتحاد بطل الدوري بفريق الطائي، بينما يواجه الهلال الرائد، والنصر ضد الفتح.

كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي البنك الأهلي بالداخلية، بينما يحل الإسماعيلي ضيفاً على المقاولون العرب، بالإضافة لمتابعتنا لنهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وروما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 "31-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الأخيرة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الرائد21:00 السعودية ومصرSSC
النصر - الفتح21:00 السعودية ومصرSSC
الاتحاد - الطائي21:00 السعودية ومصرSSC
الخليج - أبها21:00 السعودية ومصرSSC
الوحدة - الفيحاء21:00 السعودية ومصرSSC
التعاون - الباطن21:00 السعودية ومصرSSC
ضمك - الشباب21:00 السعودية ومصرSSC
العدالة - الاتفاق21:00 السعودية ومصرSSC

الدوري الأوروبي - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - روما22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 30

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

779419 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
779419 الأصوات
المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - الداخلية19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
المقاولون العرب - الإسماعيلي21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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