جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل الإثارة الممزوجة بالفرح والدموع مع استكمال مباريات الجولة الثالثة والآخيرة من منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث سيُكشف اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عن متأهلي المجموعة الثالثة والرابعة من المونديال.

ويقام اليوم أربع مباريات في كأس العالم قطر 2022 ابرزهم مباراة السعودية ضد المكسيك، والتي تُعد الملاذ الآخير للصقور من أجل التأهل في حال انتصر على المنتخب المكسيكي في العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، في حين يلتقي منتخب الأرجنتين بالمنتخب البولندي في نفس التوقيت.

بينما تُقام مبارتي المجموعة الثالثة في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة حيث يلتقي المنتخب التونسي بعدما خرج رسمياً من البطولة عقب الجولة السابقة بمنتخب الديوك الفرنسية المتصدر والمرشح للظرف باللقب.

وعلى صعيد آخر تُستكمل بعض مباريات الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة بيراميدز وحرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 "30-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة تونس - فرنسا 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max استراليا - الدنمارك 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max السعودية - المكسيك 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max الأرجنتين - بولندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max

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