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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس خادم الحرمين الشريفينكأس رابطة المحترفينالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليكأس ألمانيابرايتون v ليفربولبرايتونليفربولتوتنهام هوتسبير v مانشستر سيتيتوتنهام هوتسبيرمانشستر سيتيمانشستر يونايتد v ليستر سيتيمانشستر يونايتدليستر سيتيبريستون نورث إند v آرسنالبريستون نورث إندآرسنالالجيش v المصريالجيشالمصريالدوري المصري الممتازيوفنتوس v بارمايوفنتوسبارماريفر بلايت v أتليتيكو مينيروريفر بلايتأتليتيكو مينيروكوبا ليبرتادوريس

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي نتابع فيها مباراة الجبلين والاتفاق.

كما نتابع دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، والتي يواجه فيها ليفربول فريق برايتون قبل أن يلتقي مانشستر سيتي وتوتنهام، وكذلك نتابع افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة حرس الحدود ضد سموحة، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV، وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا 2.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 "30-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبلين - الاتفاق18:05 السعودية ومصرSSC Sportسعد يحيى

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - ليفربول22:30 السعودية ومصرbeIN Sports 2محمد بركات
نيوكاسل - تشيلسي22:45 السعودية ومصرbeIN Sports 3جواد بدة
مانشستر يونايتد - ليستر سيتي22:45 السعودية ومصرbeIN Sports 4حسن العيدروس
بريستون - آرسنال22:45 السعودية ومصرbeIN Sports 5علي محمد علي
أستون فيلا - كريستال بالاس22:45 السعودية ومصرbeIN Sports 9باسم الزير
توتنهام - مانشستر سيتي23:15 السعودية ومصرbeIN Sports 1حفيظ دراجي

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريفر بليت - أتلتيكو مينيرو03:30 السعودية ومصرbeIN Sports 3أحمد البلوشي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تاي بورت - سيلورز15:00 السعودية ومصرbeIN AFC 2أحمد عبده
SSC Extra 2 HDفهد العنزي

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - بارما22:45 السعودية ومصرAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
حرس الحدود - سموحة17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
طلائع الجيش - المصري20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - جدة15:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العين - الجبيل15:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرانكفورت - مونشنجلادباخ20:00 السعودية ومصردبي الرياضية 2أحمد العبيدلي
ماينز - بايرن ميونخ22:45 السعودية ومصردبي الرياضية 2عبد الله السعدي

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