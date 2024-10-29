تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي نتابع فيها مباراة الجبلين والاتفاق.

كما نتابع دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، والتي يواجه فيها ليفربول فريق برايتون قبل أن يلتقي مانشستر سيتي وتوتنهام، وكذلك نتابع افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة حرس الحدود ضد سموحة، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV، وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية، كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال آسيا 2.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 "30-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجبلين - الاتفاق 18:05 السعودية ومصر SSC Sport سعد يحيى

كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - ليفربول 22:30 السعودية ومصر beIN Sports 2 محمد بركات نيوكاسل - تشيلسي 22:45 السعودية ومصر beIN Sports 3 جواد بدة مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 22:45 السعودية ومصر beIN Sports 4 حسن العيدروس بريستون - آرسنال 22:45 السعودية ومصر beIN Sports 5 علي محمد علي أستون فيلا - كريستال بالاس 22:45 السعودية ومصر beIN Sports 9 باسم الزير توتنهام - مانشستر سيتي 23:15 السعودية ومصر beIN Sports 1 حفيظ دراجي

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريفر بليت - أتلتيكو مينيرو 03:30 السعودية ومصر beIN Sports 3 أحمد البلوشي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تاي بورت - سيلورز 15:00 السعودية ومصر beIN AFC 2 أحمد عبده SSC Extra 2 HD فهد العنزي

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - بارما 22:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة حرس الحدود - سموحة 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports طلائع الجيش - المصري 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أبها - جدة 15:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية العين - الجبيل 15:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

كأس ألمانيا - الدور الثاني