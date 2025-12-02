تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الأولى من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب الجزائر بمنتخب السودان، بينما يواجه العراق منتخب البحرين، في حين يواجه المنتخب الإماراتي منتخب الأردن.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء مهم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 19، كما نتابع لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها مباراة آرسنال ضد برينتفورد وليفربول في مواجهة سندرلاند. بالاضافة إلى لقاء بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية المؤجلة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 "03-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجزائر - السودان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس 1خليل البلوشي
قاسم الشمري
الكويت الرياضيةطارق الملا
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
منصة شاشامحمد حسين
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
العراق - البحرين17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDحفيظ دراجي
الكأس 1أحمد الطيب
بكر علوان
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
منصة شاشافهد العتيبي
عمان الرياضيةمحمد البلوشي
الشارقة الرياضيةسالم السالمي
الأردن - الإمارات20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS HDعامر الخوذيري
الكأس 1خالد الحدي
أحمد المعمري
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
منصة شاشاعلي دراج
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
MBC MASR 2عصام عبده

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
آرسنال - برينتفورد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحسن العيدروس
برايتون - أستون فيلا22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDنوفل باشي
بيرنلي - كريستال بالاس22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد عبده
وولفرهامبتون - نوتينجهام فورست22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDباسم الزير
ليفربول - سندرلاند23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري
ليدز يونايتد - تشيلسي23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDعبد الله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
كهرباء الإسماعيلية - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
أتالانتا - جنوى17:00 السعودية، 18:00 الإماراتشاهد VIPمحمد أبو كبده
نابولي - كالياري20:00 السعودية، 21:00 الإماراتMBC Actionغازي العمري
شاهد VIP
إنتر ميلان - فينيسا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد VIPمحمد أبو كبده

كأس ألمانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوخوم - شتوتجارت20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضيةأحمد الخير
فرايبورج - دارمشتات20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضيةأحمد الحامد
هامبورج - هولشتاين كيل22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضيةفهد عبد الرحمن
يونيون برلين - بايرن ميونخ22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2عبد الله السعدي

