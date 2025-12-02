جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الأولى من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب الجزائر بمنتخب السودان، بينما يواجه العراق منتخب البحرين، في حين يواجه المنتخب الإماراتي منتخب الأردن.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء مهم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 19، كما نتابع لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها مباراة آرسنال ضد برينتفورد وليفربول في مواجهة سندرلاند. بالاضافة إلى لقاء بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية المؤجلة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 "03-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجزائر - السودان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS HD عصام الشوالي الكأس 1 خليل البلوشي قاسم الشمري الكويت الرياضية طارق الملا أبو ظبي الرياضية 1 بلال علام دبي الرياضية 1 أحمد الشحي منصة شاشا محمد حسين عمان الرياضية شبيب الحبسي الشارقة الرياضية محمد الهنائي العراق - البحرين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD حفيظ دراجي الكأس 1 أحمد الطيب بكر علوان الكويت الرياضية راشد الدوسري أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين دبي الرياضية 1 عمر الطنيجي منصة شاشا فهد العتيبي عمان الرياضية محمد البلوشي الشارقة الرياضية سالم السالمي الأردن - الإمارات 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD عامر الخوذيري الكأس 1 خالد الحدي أحمد المعمري الكويت الرياضية محمد النحوي أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض دبي الرياضية 1 راشد عبد الرحمن منصة شاشا علي دراج عمان الرياضية محمد الريامي الشارقة الرياضية موسى عيد MBC MASR 2 عصام عبده

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - برينتفورد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حسن العيدروس برايتون - أستون فيلا 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD نوفل باشي بيرنلي - كريستال بالاس 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد عبده وولفرهامبتون - نوتينجهام فورست 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 HD باسم الزير ليفربول - سندرلاند 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري ليدز يونايتد - تشيلسي 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD عبد الله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كهرباء الإسماعيلية - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - جنوى 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات شاهد VIP محمد أبو كبده نابولي - كالياري 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات MBC Action غازي العمري شاهد VIP إنتر ميلان - فينيسا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد VIP محمد أبو كبده

كأس ألمانيا - دور الـ16