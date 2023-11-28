جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 حيث نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشاهد فيها أكثر من مباراة هامة، نبدأها بمواجهة ريال مدريد ونابولي وهي من أقوى لقاءات اليوم، على الرغم من تأهل الملكي رسمياً للدور القادم،

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على جلطة سراي ضمن مجموعة صعبة يتنافسوا فيها رفقة كوبنهاجن على الوصافة، والتي يُصعب فيها على الأخير المشوار نظراً لمواجهته بايرن ميونخ متصدر المجموعة، كما سنتابع مباراة آرسنال ضد لانس، والتي يحتاج فيها الجانرز للفوز ليحجز مقعده من التأهل بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما سنتابع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وعلى الخصوص مباريات الجولة الخامسة للقسم الشرقي، والتي ستكون أهمها مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد ووهان ثري تاونس، بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة وحيدة ضمن الدوري الإسباني، ولقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 "29-11-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جلطة سراي - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 2 إشبيلية - آيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3 بايرن ميونخ - كوبنهاجن 22:00 مصر، 23:00 السعودية خالد الحدي beIN Sports HD 3 آرسنال - لانس 22:00 مصر، 23:00 السعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 ريال مدريد - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 سبورتينج براجا - أونيون برلين 22:00 مصر، 23:00 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 6 بنفيكا - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 4 ريال سوسييداد - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 5

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بوهانج ستيلرز - هانوي إف سي 12:00 السعودية 13:00 الإمارات عبدالعزيز السبر SSC Extra 1 HD أوراوا ريد دياموندز - ووهان ثري تاونس 13:00 السعودية 14:00 الإمارات أحمد النفيسة SSC SPORT 1 HD فنتفوريت كوفو - ميلبورن سيتي 13:00 السعودية 14:00 الإمارات عائد العصيمي SSC Extra 3 HD كيتشي - جيونبوك 13:00 السعودية 14:00 الإمارات فهد عريشي SSC Extra 2 HD تشجيانج بروفيشنال إف سي - بوريرام يونايتد 15:00 السعودية 16:00 الإمارات عبد العزيز الزيد SSC SPORT 1 HD بانكوك يونايتد - ليون سيتي 17:00 السعودية 18:00 الإمارات فهد الدريبي SSC SPORT 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ريال مايوركا - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية عادل خلو beIN Sports HD 9

الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فيوتشر - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية طارق الأدور OnTime Sports 1

دوري يلو السعودي - الجولة 11