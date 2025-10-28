جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الفرنسي والإيطالي، بالاضافة إلى المواجهات القوية التي سنتابعها في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أبرزها لقاء آرسنال وبرايتون، مانشستر سيتي وسوانزي، وليفربول في مواجهة كريستال بالاس.

كما نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، بينما يخوض بايرن ميونخ مباراة هامة ضد كولن في الدور الثاني من كأس ألمانيا، وفي الدوري المصري نتابع الأهلي وبتروجيت ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الفرنسي وكأس الرابطة الإنجليزية على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 "29-10-2025"

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لوريان - باريس سان جيرمان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري ميتز - لانس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 4 باسم الزير نيس - ليل 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد عبده لوهافر - بريست 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Xtra 2 محمد السعدي مارسيليا - أنجيه 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Xtra 1 عبد الله الغامدي نانت - موناكو 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Xtra 2 نوفل باشي ستراسبورج - أوكسير 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Xtra 3 مصطفى ناظم تولوز - رين 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Xtra 4 محمد فوزي نادي باريس - ليون 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 4 منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - أودينيزي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات StarzPlay محمد الشامسي STC TV روما - بارما 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات StarzPlay فيصل الهندي STC TV إنتر ميلان - فيورنتينا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات StarzPlay عيسى الحربين STC TV

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليفربول - كريستال بالاس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي آرسنال - برايتون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي سوانزي - مانشستر سيتي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة وولفرهامبتون - تشيلسي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 7 محمد المبروكي نيوكاسل - توتنهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد بركات

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بادربورن - باير ليفركوزن 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 حازم عبد السلام ماينتس - شتوتجارت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 2 أحمد الحامد غرويتر فورت - كايزرسلاوترن 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 1 أحمد الخير إيليرتيسين - مجدبرج 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 2 فهد عبد الرحمن كولن - بايرن ميونخ 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عبد الله السعدي فورتونا دوسلدورف - فرايبورج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 2 فيصل الهندي دارمشتات - شالكه 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 1 أحمد الحوسني يونيون برلين - أرمينيا بيليفيلد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 2 محمد الشامسي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخالدية - الأهلي القطري 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبد الله الغامدي الكأس 5 منتصر الأزهري الوحدات - المحرق 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد البلوشي الكأس 5 أحمد المعمري

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بتروجيت - الأهلي 20:00 السعودية، 18:00 المغرب ON Sport 1 أيمن الكاشف

كوبا سودا أمريكانا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيكو مينيرو - انديبندينتي 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 6