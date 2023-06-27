جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي في أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، والذي تقل فيه المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 بمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بيراميدز بسموحة، بينما يتواجه كًل من المصري البورسعيدي ضد فيوتشر، ضمن الجولة 32 من البطولة.
كما سنتابع مباراة منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث يلتقي بمنتخب مالي الأولمبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يحل منتخب النيجر الأولمبي ضيفاً على منتخب الجابون.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 "28-6-2023"
الدوري المصري - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري البورسعيدي - فيوتشر
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|بيراميدز - سموحة
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
كأس أمم أفريقيا تحت 23 - الجولة الثانية من دور المجموعات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مصر الأولمبي - غانا الأولمبي
|20:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
|الجابون الأولمبي - النيجر الأولمبي
|23:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4