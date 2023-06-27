جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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الدوري المصري الممتازبيراميدز vs سموحةبطولة أفريقيا تحت 23 سنةالأهراممصر vs مالي تحت ال٢٣سموحةالمصري البورسعيدي vs فيوتشرالمصري البورسعيديالمستقبلمصر تحت ال٢٣مالي تحت ال٢٣غابون تحت ال٢٣ vs Niger U23غابون تحت ال٢٣Niger U23

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي في أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، والذي تقل فيه المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 بمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بيراميدز بسموحة، بينما يتواجه كًل من المصري البورسعيدي ضد فيوتشر، ضمن الجولة 32 من البطولة.

كما سنتابع مباراة منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث يلتقي بمنتخب مالي الأولمبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يحل منتخب النيجر الأولمبي ضيفاً على منتخب الجابون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 "28-6-2023"

الدوري المصري - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - فيوتشر19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
بيراميدز - سموحة21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

كأس أمم أفريقيا تحت 23 - الجولة الثانية من دور المجموعات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مصر الأولمبي - غانا الأولمبي20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
الجابون الأولمبي - النيجر الأولمبي23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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