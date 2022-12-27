جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والتي تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سنكون على موعد مع بعض مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز والتي تبدأ بمباراة إنبي والداخلية وتنتهي بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما يستكمل دوري يلو السعودي الجولة الرابعة عشر ببعض المباريات والتي من بينها مباراة الحزم ضد العين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 "28-12-2022"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - الجبلين 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية الحزم - العين 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية هجر - العروبة 16:35 مصر، 17:35 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة العاشرة