جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
manchester city haaland(C)Getty Images
ليدز يونايتد vs مانشستر سيتيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيسيرميكا كليوباترا vs الأهليالأهليسيراميكا كليوباتراليدز يونايتدالدوري المصري الممتازطلائع الجيش vs حرس الحدودطلائع الجيشحرس الحدودPharco vs المستقبلفاركوالمستقبلإنبي vs الداخليةإنبيالداخليةالحزم vs العينالحزمالعينهجر vs العروبةهجرالعروبةالشعلة vs الجبلينالشعلةالجبلين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والتي تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سنكون على موعد مع بعض مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز والتي تبدأ بمباراة إنبي والداخلية وتنتهي بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما يستكمل دوري يلو السعودي الجولة الرابعة عشر ببعض المباريات والتي من بينها مباراة الحزم ضد العين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 "28-12-2022"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - الجبلين14:10 مصر، 15:10 السعودية

السعودية الرياضية

الحزم - العين14:25 مصر، 15:25 السعودية

السعودية الرياضية

هجر - العروبة16:35 مصر، 17:35 السعودية

السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليدز يونايتد - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة العاشرة

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - الداخلية14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD 1
فاركو - فيوتشر17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 2
طلائع الجيش - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 3
سيراميكا كليوباترا - الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD 1

طالع الجدول بالكامل من هنا