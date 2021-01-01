جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه المتعة والمنافسة في جميع أنحاء العالم.

البداية ستكون مع كأس إيطاليا، حيث يواجه اليوم يوفنتوس نادي سبال ، كما يلتقي أتالانتا مع لاتسيو في الدور ربع النهائي من البطولة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تُستكمل اليوم مواجهات الجولة الـ20، ويستضيف إيفرتون فريق ليستر سيتي في مباراة قوية جدًا، كما يحل وولفرهامبتون ضيفًا على تشيلسي في المباراة الأولى بعد رحيل لامبارد، كما يواجه المتصدر الشياطين الحمر نادي شيفيلد يونايتد على أولد ترافورد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 27 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 يناير "27-1-2021":

كأس إيطاليا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - لاتسيو 18:45 مصر، 19:45 السعودية - يوفنتوس - سبال 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

الدوري الإنجليزي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - أستون فيلا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 تشيلسي - وولفرهامبتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 برايتون - فولهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 4 إيفرتون - ليستر سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 3 مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

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