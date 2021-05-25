جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 في الدوري الأوروبي والدوري المصري والسعودي وأهم البطولات في العالم العربي، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 مباريات قوية وحاسمة في الوطن العربي، كذلك في أوروبا رغم انتهاء الدوريات الأوروبية.

سنكون اليوم على موعد مع نهائي الدوري الأوروبي، والذي سيجمع بين مانشستر يونايتد وفياريال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الإثارة الحقيقة متواجدة اليوم في أمريكا الجنوبية، ففي الجولة السادسة من دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس تقام عدد من المباريات، أهما مباراة ريفر بليت ضد فلومينينسي البرازيلي.

وفي ملحق الهبوط بالدوري الألماني، يلتقي اليوم نادي كولن مع نادي هولشتاين كيل.

تختتم اليوم مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي، حيث سيتواجه الباطن وضمك المتصارعان على الهبوط.

أما في الدوري المصري الممتاز، يلتقي نادي البنك الأهلي مع نادي سموحة، ونادي إنبي مع نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك في الجولة 24 من المسابقة.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 26 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 مايو"26-5-2021":

نهائي الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة ريفر بليت - فلومينينسي 00:15 مصر، 01:15 السعودية beIN Sports HD 3 إنديبندينت سانتا فاي - أتلتيكو جونيور 00:15 مصر، 01:15 السعودية beIN Sports HD 1 English راسينج كلوب - رينتيستاس 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 2 ساو باولو - سبورتنج كريستال 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 4 سيرو بورتينيو - أمريكا دو كالي 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 1 English أتلتيكو مينيرو - ديبورتيفو لا جويرا 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - ضمك 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD سيراميكا كليوباترا - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الألماني - ملحق الهبوط المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - هولشتاين كيل 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري المغربي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - المغرب الفاسي 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD الدفاع الحسني الجديدي - الفتح الرباطي 22:30 مصر، 21:30 المغرب Tamazight HD الجيش الملكي - سريع وادي زم 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD

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