موعد نهائي الدوري الأوروبي 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي الدوري الأوروبي 2020-2021، موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة والملعب، وهل تكون بحضور الجمهور؟

سيحظى نهائي الدوري الأوروبي 2021 منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد وفياريال، خاصةً للأخير الذي يبحث عن مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

شاركت عدد من أكبر الأندية في أوروبا في مراحل خروج المغلوب من مسابقة الأندية الثانية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكانت المنافسة تحتدم كلما اقتربنا من النهائي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

لكن، ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2021 وما هي القنوات الناقلة؟ جول يقدم لك الإجابة وأكثر.

ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2021؟

موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال هو يوم الأربعاء 26 مايو 2021، الموافق 14 شوال 1442 هجريًا، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

سيقام النهائي هذا العام قبل 3 أيام فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والذي موعده هو يوم السبت 29 مايو 2021.

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أين يقام نهائي الدوري الأوروبي 2021؟

سيقام نهائي الدوري الأوروبي في ستاد ميسكي جدانسك، بولندا.

كان من المقرر أن يستضيف الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2020، وكان من المفترض أن يستضيف ملعب رامون سانشيز في إشبيلية نهائي 2021، لكن تأثير فيروس كورونا أجبر على التغيير.

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديل على الملاعب المستضيفة لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2020، وانتقلت إلى البرتغال، مما تسبب في تأجيل استضافة الملاعب الأصلية للبطولات لمدة عام.

يُعرف الملعب أيضًا باسم جدانسك أرينا، وقد تم الانتهاء من بنائه في عام 2011 وكان أحد ملاعب بولندا في بطولة يوريو 2012.

هو ملعب من الفئة الرابعة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتسع لحوالي 40 ألف مشجع.

أين تقع مدينة جدانسك؟

جدانسك هي مدينة في شمال بولندا تقع على ساحل بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها أقل بقليل من نصف مليون نسمة.

نادي كرة القدم الرئيسي في المدينة هو ليخيا جدانسك، ويلعب في دوري الدرجة الأولى البولندي، وستاد ميسكي هو الملعب الرئيسي له.

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كيف وصل مانشستر يونايتد وفياريال لنهائي الدوري الأوروبي 2021؟

سيواجه نادي مانشستر يونايتد نادي فياريال في نهائي الدوري الأوروبي 2021، وتم تأكيد الفرق التي ستخوض النهائي في 6 مايو، عندما أقيمت آخر مباريات نصف النهائي.

وتغلب الشياطين الحمر بقيادة أولي جونار سولشاير على روما بنتيجة 8-5 في مجموع المباراتين، بينما عانى آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا من هزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام فياريال.

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ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2021؟

سيذاع نهائي الدوري الأوروبي 2021 في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة هي beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية للنهائي من خلال خدمة البث المباشر.

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هل يُلعب نهائي الدوري الأوروبي 2021 بجمهور؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن عدد 9500 مشجع سيتمكنوا من حضور نهائي الدوري الأوروبي 2021.

لم يتمكن المشجعون من حضور المباريات في المسابقة الأوروبية هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، لكن السلطات البولندية تسمح الآن بدخول 25% من الجمهور، وهي نفس النسبة التي ستتواجد في مباراة مانشستر يونايتد وفياريال.

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