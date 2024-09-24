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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 حيث تُستكمل الجولة السابعة من الدوري الإسباني ، والتي أبرزها مباراة برشلونة وخيتافي، ونتابع أيضاً اليوم الأخير من مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025.

ونبدأ رواية جديدة من روايات الدوري الأوروبي، حيث نتابع الجولة الأولى من الدور الأول بنظامه الجديد، والتي ستكون بها مواجهات غاية في القوة، من ضمنها لقاء دينامو كييف ولاتسيو، مانشستر يونايتد ضد تفينتي ونيس في مواجهة ريال سوسييداد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 "25-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النجمة - ضمك18:35 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDفهد عريشي
أبها - التعاون18:40 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD-
جدة - الرائد21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 5 HDسليمان الشريف
الصفا - الرياض21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD-

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - رايو فاييكانو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1مصطفى العلوان
برشلونة - خيتافي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - بولتون21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports-
ليفربول - وست هام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6عامر الخوذيري

الدوري الأوروبي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ألكمار - إلفسبورج19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد فوزي
بودو/جليمت - بورتو19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
مانشستر يونايتد - تفينتي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
لودوجوريتس - سلافيا براج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9جواد بدة
جلطة سراي - باوك22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
دينامو كييف - لاتسيو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4علي محمد علي
ميتيلاند - هوفنهايم22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 7سمير اليعقوبي
أندرلخت - فرينكفاروزي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8منتصر الأزهري
نيس - ريال سوسييداد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد المبروكي

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أودينيزي - ساليرنيتانا19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
جنوى - سامبدوريا22:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

كوبا ليبرتادوريس - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريفر بليت - كولو كولو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3سمير المعيرفي

كوبا سودا أمريكانا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كورينثيانز - فورتاليزا03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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