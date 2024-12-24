تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي لقاء صعب أمام اليمن، بينما يتواجه منتخبي العراق والبحرين.

وفي الدوري المصري الممتاز نتابع الجولة السادسة، حيث مواجهة بيراميدز وفاركو، والإسماعيلي ضد حرس الحدود.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 "25-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 2

الدوري المصري - الجولة 6