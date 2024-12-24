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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي لقاء صعب أمام اليمن، بينما يتواجه منتخبي العراق والبحرين.

وفي الدوري المصري الممتاز نتابع الجولة السادسة، حيث مواجهة بيراميدز وفاركو، والإسماعيلي ضد حرس الحدود.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 "25-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
اليمن - السعودية17:25 السعودية، 18:25 الإماراتالكويت الرياضيةعلي سعيد
SSC News HDفهد العتيبي
سليمان الشريف
عمان الرياضيةراشد الشيذاني
الكأس 1خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
البحرين - العراق20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC News HDفارس عوض
فهد عريشي
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
الكأس 1خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
دبي الرياضية 1رؤوف خليف

الدوري المصري - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الإسماعيلي - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتيي
الاتحاد - موديرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمود أبو الركب
بيراميدز - فاركو20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

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