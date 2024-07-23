جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على بعض المواجهات الودية، ولكنها لقاءات هامة وقوية لأكثر الفرق شعبية سواء في أوروبا أو حتى في على المستوى العربي.
ونبدأ حديثناً عن لقاء النصر السعودي ضد بورتيمونينسي البرتغالي، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد، كما نتابع أيضاً لقاء هام يجمع مانشستر سيتي وسيلتك، بالاضافة إلى مباراة بوروسيا دورتموند وسيريزو أوساكا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 "24-07-2024"
مباريات ودية - أندية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|مانشستر سيتي - سيلتك
|02:30 مصر والسعودية
|MBC MASR 2
AD Sports 2
|فارس عوض
حازم عبد السلام
|سيريزو أوساكا - بوروسيا دورتموند
|13:15 مصر والسعودية
|beIN SPORTS HD 5
|محمد المبروكي
|بورتيمونينسي - النصر
|22:00 مصر والسعودية
|STC APP
|عبد الله الحربي